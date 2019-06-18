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Уолл-стрит растет в ожидании заседания ФРС и встречи Трампа с Си Цзиньпином

Экономика

Dow Jones вырос до 26 465,54 пункта

Уолл-стрит растет в ожидании заседания ФРС и встречи Трампа с Си Цзиньпином
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Доллар

Нью-Йорк, США, 18 июня 2019, 23:12 — REGNUM  Основные индексы Уолл-стрит поднялись на 1−1,5% перед заседанием ФРС и ожидаемой встречей президента США Дональда Трампа и главой КНР Си Цзиньпином на саммите G-20, 18 июня передает агентство Reuters.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 353,01 пункта (1,35%), до 26 465,54 пункта, индекс S&P 500 вырос на 28,32 пункта (0,98%), до 2917,99 пункта, индекс Nasdaq вырос на 108,88 пункта (1,45%), до 7635,40 пункта.

Фондовый рынок США поддерживают надежды на торговую сделку между США и Китаем и заявления главы ФРС о возможном снижении базовой процентной ставки.

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