Нефть «скатилась» под отметку $60

Москва, , 09:40 — REGNUM Первый день недели, 18 июня, выдался неудачным для рынка нефти. Попытки продолжить недавний подъем обернулись неудачей — на росте Brent привлекла продажи и снова скатилась под отметку $60 за баррель, зафиксировав приличные внутридневные потери, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Геополитический фактор в виде напряженности на Ближнем Востоке не оказывает рынку должной поддержки. Это говорит о том, что инвесторы озадачены ухудшением фундаментальных условий на рынке. Запасы растут во всех ключевых регионах, как в странах-потребителях, так и в экспортирующих экономиках.

К слову, в прошлом месяце совокупные запасы нефти увеличились примерно на 40 млн баррелей, превышая уровни 2018 года более чем на 90 млн баррелей, тогда как запасы в странах ОПЕК превысили уровни ноября 2018 года», — пояснил эксперт.

Добавим сюда беспокойство участников рынка по поводу охлаждения мирового спроса на черное золото из-за торговых войн, подрывающих рост мировой экономики, и картина складывается действительно тревожная.

«Таким образом, в краткосрочной перспективе настроения инвесторов, по всей видимости, будут оставаться подавленными. В пользу негативного сценария говорит и техническая картина — в последнее время попытки Brent прорваться к отметке $63 приводят к откату, а целостность ключевого уровня $60 неоднократно нарушалась», — отметил Николаев.

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