Рубль игнорирует падающую нефть

Москва, , 12:35 — REGNUM Рубль удерживает стабильные позиции к бивалютной корзине на торгах 18 июня, продолжая игнорировать падающую нефть. Пара доллар/рубль, которая 17 июня вплотную приблизилась к отметке 64 руб., торгуется ниже области 64,35 руб., робко пытаясь сократить недавние потери. Евро/рубль тем временем впервые с 23 мая нарушила целостность уровня 72 руб. на фоне ослабления единой валюты на Форексе, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Россиянин» позволяет себе не обращать внимания на медвежью динамику нефтяных фьючерсов благодаря начавшемуся в стране налоговому периоду и сохраняющемуся спросу инвесторов на ОФЗ в ожидании дальнейшего смягчения политики Банка России, анонсированного 14 июня», — пояснил эксперт.

Также, по его мнению, на руку российской валюте играет риторика ключевых Центробанков. Рынки готовятся к голубиному тону ФРС по итогам заседания, которое состоится 19 июня, что предполагает двойную поддержку для рубля — со стороны более благоприятного тона для рисковых активов в целом и со стороны ослабления позиций доллара. ЕЦБ сегодня тоже проявил мягкость — Драги намекнул на дальнейшее снижение ставок, ударив по евро.

«Сочетание налогового периода и более мягкой риторики ключевых ЦБ предполагает как минимум сохранение высоких позиций российской валютой в краткосрочной перспективе. Это означает, что доллар еще может вернуться к минимумам в районе 64 руб., а евро — обновит минимумы под отметкой 72 руб.», — полагает Николаев.

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