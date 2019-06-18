Фермеры Киргизии с начала года получили 4 млрд рублей льготных кредитов

Бишкек, , 16:03 — REGNUM С января по июнь 2019 года коммерческие банки предоставили фермерам и аграриям Киргизии 9 306 льготных кредитов на общую сумму 4 млрд 294,7 млн сомов (более 3 млрд 958 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

Больше всего займов выдано на развитие животноводства — 6 555 льготных кредитов на общую сумму 2 млрд 532,4 млн сомов (2 млрд 334 млн рублей). Затем следуют займы на развитие растениеводства — 2 528 кредитов на 956,1 млн сомов (881 млн рублей). Замыкают список займы на переработку сельхозпродукции и услуги — 223 кредита на 806,2 млн сомов (743 млн рублей).

Отмечается, что льготные кредиты со ставкой 6% — 10% годовых предоставлены киргизстанским сельхозпроизводителям в рамках государственного проекта «Финансирование сельского хозяйства — 7».

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году в рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства — 6» коммерческие банки Киргизии выдали производителям сельскохозяйственной продукции льготные кредиты на сумму около 5 млрд 627 млн сомов (более 5 млрд 186 млн рублей).

Читайте также: В 2018 году сельхозотрасль Киргизии произвела продукции на 188 млрд рублей