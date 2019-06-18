«Прирезка» земли — долгожданное событие: механизм неясен

Москва, , 14:08 — REGNUM Подписание президентом Владимиром Путиным Федерального закона № 150-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О кадастровой деятельности» и Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» — крайне долгожданное событие как для профессионалов на рынке недвижимости, так и для самих граждан, заявил корреспонденту ИА REGNUM юрист компании URVISTA Глеб Подъяблонский.

«Конечно, главным образом граждане ожидали возобновления возможности оформлять дома в упрощенном порядке, но, увы, этот законопроект еще находится в стадии обсуждения», — отметил эксперт.

По его мнению, главным же нововведением, интересным для обывателей, можно считать, что граждане смогут вновь оформлять то, что в народе называлось «прирезка».

Это означает, что если земельный участок дачника или сельского жителя фактически занимает «чуть-чуть» большую площадь, чем это записано в документах, но при этом не находится в чьей-то собственности, то, согласно данному закону, теперь можно отмежевать его и оформить в собственность.

«Другой вопрос, что сам механизм, как это будет оформляться на практике, пока не проработан. Как говорится, будем смотреть, что предложит государство», — высказал свое мнение Подъяблонский.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня 2019 года президентом РФ Владимиром Путиным подписан закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.

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