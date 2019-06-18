Жителям России позволили регистрировать излишки земли

Москва, , 08:25 — REGNUM Закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли, подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет о поправках к законам «О кадастровой деятельности» и «О государственной регистрации недвижимости» и упрощённом проведении комплексных кадастровых работ. Так, теперь гражданин вправе оформить излишки земли в случае, если при проведении комплексных кадастровых работ было выявлено фактическое использование им большей площади, чем указано в документах.

Закон также регламентирует выполнение комплексных кадастровых работ в зависимости от особенностей расположения на участках разных объектов: улиц, скверов, многоквартирных домов или дач, линейных объектов, лесов и прочего.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в России ввели новые правила расчёта налога на земельные участки. Так, впервые введен коэффициент, ограничивающий рост налога не более чем десятью процентами по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, расширен перечень льготников, имеющих право уменьшить сумму налога на земельный участок площадью шесть соток.

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