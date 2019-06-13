Корпорация развития Удмуртии разместит облигации на белорусской криптобирже

Ижевск, , 13:40 — REGNUM АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» планирует разместить облигации на криптобирже Белоруссии. Об этом заявил первый зампред правительства республики Александр Свинин.

По его словам, это произойдет осенью 2019 года.

«Коллеги готовят последние документы, и мы в сентябре должны эту историю объявить», — цитирует Свинина «Интерфакс-Поволжье».

При этом подробности размещения облигаций он раскрыть отказался.

Читайте также: Глава Удмуртии: Тема майнинга очень «вкусная», но непонятная

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры о возможности размещения токенизированных облигаций на белорусской криптобирже Currency.com власти Удмуртии ведут с площадкой еще с января этого года.

Свинин отмечал, что эта мера является дополнительной в части привлечения инвестиций в экономику республики. Размещение криптобондов будет тестовым и небольшим по объему. Токенизированные облигации являются экономическим аналогом традиционных бондов, но представлены не в виде ценной бумаги, а в виде записи в распределенном реестре — токен.

Читайте также: Удмуртия намерена выпустить криптооблигации на белорусской бирже

Уже в апреле Свинин уточнял, что размещение криптооблигаций не приведет к росту объема госдолга республики.

«Если у нас размещать облигации будет, например, «Корпорация развития Удмуртии» под тот или иной проект, это не увеличивает госдолг. Госдолг увеличивают только прямые заимствования субъекта», — пояснял первый зампред правительства региона.

По его словам, это будут средства под конкретный инвестиционный проект. Однако для проведения процедуры их размещения потребуется одобрение Минфина РФ.