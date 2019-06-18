Нефть не может «определиться с направлением»

Москва, , 07:14 — REGNUM Торги по нефти марки Brent 17 июня завершились снижением на 1,72%. Основными драйверами для снижения котировок выступили понижение прогноза по спросу на нефть в 2019 году Международным энергетическим агентством, а также неопределённость в торговых отношениях между США и Китаем. Возросли риски сокращения мирового спроса на топливо, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Цена на нефть сорта Brent остается торговаться выше $60 за баррель. Техническая картина на стороне продавцов, но в рамках коррекции покупатели могут спокойно вернуть курс на уровень $65,86 к 20 июня.

Внимание спекулянтов и инвесторов направлено на результаты двухдневного заседания комитета открытого рынка, которое начнется 18 июня. Намеки на снижение ставок вызовут ослабление доллара США по всему рынку Форекс и повышение цен на нефть. В связи с этим нужно быть готовым к любому направлению движения цены.

Сегодня, 18 июня, закрытие торгов выше $62,55 будет указывать на реализацию сценария с ростом. Если цена до 21 июня останется ниже $62,55, то нужно готовиться к падению ниже $59,50. Падение может быть краткосрочным, поскольку ситуация на Ближнем Востоке останется напряженной.

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