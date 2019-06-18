В России создана ТОР «Бурятия»

Москва, , 07:31 — REGNUM В России создана территория опережающего социально-экономического развития «Бурятия». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

ТОР «Бурятия» будет располагаться на территории двух районов — Кабанского и Кяхтинского. Её возможностями смогут воспользоваться как представители крупного бизнеса, так и малого. Минимальный объём капвложений составит 500 тыс. рублей.

Создание ТОР «Бурятия» направлено на развитие республики, для привлечения инвестиций в АПК и пищевую промышленность Бурятии.

Планируется создать около 900 рабочих мест. Поступления в бюджеты всех уровней до 2028 года составят более 2,8 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 гола в России появились три территории опережающего развития (ТОР) — две в Челябинской области и одна в Красноярском крае.

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