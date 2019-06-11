Минвостокразвития РФ добивается снятия ограничений с земель для ТОР

Москва, , 15:07 — REGNUM Минвостокразвития России подготовило проект закона, в соответствии с которым предложено снять административные барьеры при переводе земельных участков территорий опережающего развития (ТОР) из одной категории в другую, сообщает 11 июня пресс-служба ведомства.

Документ предполагает, что в случае, если установленный вид разрешенного использования земельного участка не соответствует категории земель, к которой он относится, или если в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о его принадлежности к определенной категории земель, то она будет устанавливаться в зависимости от установленного вида разрешенного использования. При этом в министерстве предлагают отменить принятие решения о переводе земельного участка из одной категории земель в другую категорию или об отнесении его к определенной категории земель.

Отмечается, что в указанном порядке будут сделаны исключения, например в отношении земельных участков из состава земель лесного фонда. Документ внесен на рассмотрение в правительство России.

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