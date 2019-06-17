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До заседания ОПЕК+ нефть «будет балансировать»

Экономика

После заседания начнет формироваться среднесрочный тренд

До заседания ОПЕК+ нефть «будет балансировать»
eluela31
Нефть

Москва, 17 июня 2019, 16:08 — REGNUM  Котировки нефти поддерживаются напряженностью на Ближнем Востоке. США обвинили в нападении на два танкера в Оманском заливе Иран. Иран обвинения отрицает, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«В свою очередь, предстоящая встреча в рамках ОПЕК+ находится в центре внимания инвесторов. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил накануне, что встреча, возможно, будет перенесена на начало июля», — отметил эксперт.

Также он добавил, что рассчитывает на соглашение между членами ОПЕК касательно продления ограничения на добычу нефти.

«Краткосрочно нефть марки Brent в текущих условиях вероятно будет балансировать в широком боковике $59,45−64,10 за баррель. После заседания ОПЕК+ начнет формироваться среднесрочный тренд», — считает Капустянский.

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