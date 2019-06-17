Понедельник, 17 Июня 2019 года
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EIA опубликовало прогноз добычи сланцевой нефти в США

Экономика

В июле текущего года нефтяники США будут добывать 8,52 млн баррелей сланцевой нефти в сутки

Вашингтон, 17 июня 2019, 21:48 — REGNUM  Управление энергетической информации (EIA) правительства США ожидает роста добычи нефти на семи основных сланцевых месторождениях страны в июле на 70 тыс. баррелей в сутки, 17 июня передает агентство Reuters.

Согласно прогнозу EIA, в июле текущего года нефтяники США будут добывать 8,52 млн баррелей сланцевой нефти в сутки. Наибольший рост добычи ожидается в Пермском нефтегазоносном бассейне в Техасе и Нью-Мексико — на 55 тыс. баррелей до 4,23 млн баррелей в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня Министерство энергетики США заявило о достижении Соединенными Штатами рекордного уровня нефтедобычи в 11 млн баррелей в сутки.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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