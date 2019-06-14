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Нефть продолжает расти в цене из-за напряженности в Персидском заливе

Экономика

Brent оценивается в $62,04 за баррель

Лондон, 14 июня 2019, 23:17 — REGNUM  Мировые цены на нефть растут из-за продолжающейся напряженности в Персидском заливе, 14 июня передает агентство Reuters.

К настоящему моменту нефть марки Brent выросла в цене на $0,73 (1,19%) и оценивается в $62,04 за баррель. Нефть марки WTI поднялась на 22 цента (0,42%), до $52,50 за баррель.

Нефтяные цены растут с 13 июня, с момента нападения на танкеры в Оманском заливе, к югу от Ормузского пролива.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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