Цены на нефть «подрывает» геополитика

Москва, , 13:15 — REGNUM Нефтяной рынок по-прежнему находится под давлением. Цены практически не изменились, хотя США заявили, что будут предпринимать меры по обеспечению стабильности и безопасности в Ормузском проливе. Фьючерсы на нефть марки Brent 17 июня торгуются в районе $62,43, а фьючерсы на WTI находятся в пределах $52,27 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«С 25 апреля 2019 года цены на нефть снизились на 20,6%. В этом, несомненно, заслуга Вашингтона. Чтобы захватить лидерство над рынком, он стал использовать различные рычаги давления на глобальный рынок. Понимая, то что страны ОПЕК и Россия активно сокращают добычу, США избрали позицию жертвы и стали заявлять о слишком высоких ценах на черное золото, чтобы сбить стоимость нефти», — пояснил эксперт.

Помимо этого, непрекращающаяся добыча нефти в самих Штатах подрывала цены. А эскалация торгового конфликта с Китаем оказывала еще большее давление на глобальные нефтяные котировки. Текущая ситуация не приемлема для стран-экспортеров. Страны ОПЕК будут расширять ограничения по добычи нефти, чтобы быстро стабилизировать рынок. Многие участники сейчас стараются воздержаться от активных действий на фьючерсном рынке.

«Перенос заседания ОПЕК на начало июля только подогрел неопределенность. Главной проблемой остается снижение глобального спроса. Манипуляция запасами нефти со стороны США будет заставлять реагировать спекулятивную часть рынка. Но в стратегическом плане это не играет никакой роли, ведь намерения Штатов всем известны.

В ближайшей перспективе цены на черное золото будут торговаться с пониженной волатильностью в пределах $61,11 — 63,40 за баррель», — полагает Гасанов.

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