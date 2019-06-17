Нефть остается под влиянием противодействующих факторов

Москва, , 08:37 — REGNUM Во второй половине недели нефть перешла к активному восстановлению, встретив покупателей на падении под отметку $60 за баррель. В итоге Brent вернулась в район $62, но на недельных графиках осталась на отрицательной территории, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Одним из ключевых факторов отскока котировок послужила геополитика. Трейдеры вернулись к покупкам фьючерсов после новостей о нападении на танкеры в Оманском заливе, вызвавших опасения по поводу перебоев в поставках из-за сомнений в безопасности судоходства на одном из главных международных маршрутов.

Вашингтон обвинил в инциденте Иран, который в свою очередь опроверг эти предположения. Дальнейшее обострение обстановки на этом фронте способно подогреть дальнейший рост цен, и хотя бы на время отвлечь инвесторов от страхов, связанных с потенциальным влиянием торговых войн на мировой спрос», — пояснил эксперт.

При этом ограничил рост котировок свежий прогноз МЭА, который предполагает снижение спроса на нефть в 2019 году на 100 тыс. баррелей в сутки — до 1,2 млн. При этом агентство ожидает роста поставок черного золота из стран не-ОПЕК на 1,9 млн баррелей в сутки.

«В ближайшей перспективе на рынке продолжат фигурировать противодействующие факторы, которые обусловят сохранение повышенной волатильности. Многое будет зависеть от развития событий на Ближнем Востоке и общем отношении инвесторов к риску. Угасание надежд на заключение торговой сделки между США и Китаем способно сыграть против Brent, а значит, уровень $60 остается под угрозой», — считает Николаев.

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