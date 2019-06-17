Восстановлению цен на нефть «ничего не мешает»

Москва, , 07:17 — REGNUM Торги по нефти Brent 14 июня завершились ростом на 1,24%. Покупатели смогли отыграть все утренние потери и закрыть день в положительной зоне, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Основным негативным фактором для нефтяного рынка стали слабые статданные из Китая. Объем промпроизводства в КНР в апреле увеличился на 5% относительно того же месяца прошлого года после подъема на 5,4% в апреле (прогноз был 5,5%).

Также участники нефтяного рынка негативно восприняли отчет Международного энергетического агентства (МЭА), которое снизило прогноз роста спроса на нефть на 2019 год на 100 тыс. баррелей в сутки — до 1,2 млн б/с.

Отчет Baker Hughes показал, что с 8 по 14 июня количество активных буровых установок по добыче нефти в США уменьшилось на одну штуку, и составило 788 единиц. Увеличения буровых не было. Для рынка позитивный фактор.

Сегодня, 17 июня, нефть торгуется в небольшом плюсе. Потенциал для восстановления цены есть до $63,65. Если на европейской сессии не будет повышения котировок, то стоит ожидать повышения на американской сессии. Поддержка расположена на уровне $59,50.

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