В России продажи новых китайских авто в мае снизились на 5,5%

Москва, , 08:32 — REGNUM В мае 2019 года в России было реализовано 2 859 новых машин китайских брендов, что на 5,5% меньше, чем за тот же месяц годом ранее. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По итогам пяти месяцев 2019 года объём продаж китайских автомобилей на российском рынке составил 12 957 единиц. Это на 0,6% меньше уровня января — мая прошлого года.

Несмотря на общее майское падение продаж китайских авто в России, есть бренды, которые показали рост.

Реализация машин компании Geely в мае выросла в 3,4 раза, компания Haval увеличила свои продажи в 2,5 раза, а машины брендов DFM и Brilliance продемонстрировали рост продаж в мае на 71% и на 33% соответственно.

У остальных китайских автокомпаний продажи упали. Среди них Changan (-27%), Chery (-13%), Hawtai (-88%), Lifan (-66%), Foton (-57%), FAW (-56%), Zotye (-36%).

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