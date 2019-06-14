За первые четыре месяца 2019 года импорт авто в РФ снизился на 4%

Москва, , 11:26 — REGNUM За период с января по апрель 2019 года в Россию было импортировано 89,7 тыс. автомобилей, это на 3,9% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 14 июня сообщает агентство «Автостат».

По информации Федеральной таможенной службы, с января по апрель в Россию было ввезено автомобилей на сумму 2 млрд 456,2 млн долларов.

В апреле 2019 года на российский рынок было импортировано 28 100 авто, что на 4,2% меньше, чем в марте того же года.

Стоит отметить, что грузовых машин за первые четыре месяца 2019 года было импортировано в Россию на 39,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Всего за указанный период было ввезено 9 000 грузовых автомобилей на сумму 698,3 млн долларов.

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