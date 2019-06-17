ФНС отказали в наблюдении за крупнейшим речным перевозчиком России

Казань, , 05:25 — REGNUM Арбитражный суд Татарии отказал налоговой службе во введении наблюдения за старейшей судоходной компанией республики — «Татфлот», численность работников которой составляет свыше 1,3 тысячи. Производство по иску о несостоятельности прекращено, но решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, адмиралтейство было создано на левом берегу Казанки по указу Петра I в 1718 году. В апреле 1948 года пристань Казань преобразовали в Казанский речной порт. АО «Судоходная компания «Татфлот» является оператором порта. Предшественником общества был одноимённый ГУП, работавший в 1993—2003 годы. На сайте компании отмечается, что она является одним из крупнейших речных перевозчиков России и обладает более 85% пассажирского и грузопассажирского флота республики.

По данным ЕГРЮЛ, АО создано 25 февраля 2004 года путём реорганизации в форме преобразования ГУП, АО имеет филиалы — Казанский пассажирский порт и Чистопольский речной порт. Уставный капитал — 30,544 млн рублей, среднесписочная численность работников — свыше 1,3 тыс. человек. Учредитель — министерство земельных и имущественных отношений РТ, директор с марта 2019 года — Ильдар Тимергалиев, который также числится директором ООО «Волжская буксирная компания», принадлежащего ООО «Ватан». Последнее является единоличной собственностью депутата Госсовета Татарии Равиля Зиганшина, чей основной актив — ООО «ПСО «Казань» за долги почти 2 млрд рублей пыталась обанкротить налоговая служба, что и стало причиной разрыва крупного контракта с Роскосмосом. Позднее ведомство вернулось к сделке с ПСО, но 14 июня 2019 года Дмитрий Медведев на совещании заявил, что «стройка под угрозой незавершения к запланированному времени».

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По последним открытым данным, на 31 марта 2017 года 99,96% доли в судоходной компании принадлежало ОАО «Татфлот», учреждённой минземимущества РТ и ООО «Итиль-транс». Последним владеет ООО «Бизнес-формат» (единственный участник — Револь Исмагилов). В апреле 2019 года в интервью правительственному порталу «Татар-информ» Приволжский транспортный прокурор Тимур Кебеков заявил, что после завершения навигации АО «Судоходная компания «Татфлот» может перейти в собственность республики. До этого сообщалось о проблемах с задержкой зарплаты сотрудникам общества. Долг в размере 135 млн рублей был погашен.

Налоговаые долги общества привели к тому, что в августе 2018 года налоговая служба, выставив претензии на сумму 61 967 458,02 рубля, обратилась с иском о признании АО банкротом и введении наблюдения — первого этапа процедуры несостоятельности. Слушания, на которых должны были рассмотреть обоснованность претензий, почти год откладывались. В дело в качестве третьих лиц привлекли ФАС РФ, Минтранс РФ, Министерство экономического развития РФ и государственный комитет по тарифам Татарии.

14 июня 2019 года суд рассмотрел обоснованность иска, на сегодня изготовлена только результативная часть решения.

«Отказать во введении наблюдения и прекратить производство по делу №А65−23 873/2018 по заявлению Федеральной налоговой службы о признании акционерного общества «Судоходная компания «Татфлот», г. Казань (ИНН 1 655 063 726, ОГРН 1 041 621 004 633), несостоятельным (банкротом)», — уточняется в документе.

Вердикт суда может быть обжалован в Одиннадцатый апелляционный арбитражный суд в десятидневный срок со дня его вынесения.