Космодром достроит фирма депутата из Татарии: Роскосмос передумал?

Казань, , 11:43 — REGNUM Госкорпорация «Роскосмос» заявила, что продолжит сотрудничество с компанией депутата Госсовета Татарии Равиля Зиганшина — ООО «ПСО «Казань», и именно она достроит стартовый стол для ракет семейства «Ангара» на космодроме Восточный в Приамурье. Об этом сообщило «РИА Новости».

Источник ТАСС, комментируя данный вопрос, уточнил, что «проблемы компании, которые мешали исполнению контракта, удалось решить». При этом ранее Дмитрий Рогозин в комментариях СМИ в числе возможных подрядчиков называл компании «Стройтрансгаз», «Стройгазмонтаж» и «Крокус». Фирма Зиганшина не фигурировала. По условиям контракта, работы должны быть завершены до 31 декабря 2022 года.

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Напомним, в конце января 2019 года стало известно, что с крупнейшим подрядчиком Поволжья, отметившимся на стройках Универсиады-2013, возведении стадионов к чемпионату мира по футболу — 2018 в Саранске и Самаре, Роскосмос расторг контракт на 38,7 млрд рублей на возведение второго стартового комплекса космодрома «Восточный» в Амурской области. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов, уточнивший, что это произошло «по взаимному согласию» сторон. Борисов также сетовал на то, что потеряно практически полгода и к первоначальному сроку — 2021 году, «никто сегодня не способен построить».

Расторжение контракта происходило на фоне претензий налоговой службы к ООО «ПСО «Казань», которая подала иск о банкротстве последней, предъявив требования почти на 2 млрд рублей. Позднее стороны пришли к мировому соглашению, по которому компании депутата дали 12 месяцев на погашение долгов. В залог пошло имущество не только самого Зиганшина, но и его дочери, зятя и фирм, аффилированных с ними. При этом, по итогам 2018 года, доход депутата составил 40,319 млн рублей против 34,393 млн рублей в 2017 году.

Помимо налоговой службы, банкрот «Татфондбанк» требовал банкротства ООО, но иск из-за недочётов вернули истцу.