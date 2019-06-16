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Производитель чипов из США Broadcom оценил потери от проблем в отрасли

Экономика

Broadcom Limited снизила прогнозируемый годовой доход на $2 млрд

Вашингтон, 16 июня 2019, 14:36 — REGNUM  Американская компания Broadcom Limited снизила прогнозируемый годовой доход на $2 млрд. Об этом сообщает CNN со ссылкой на отчёт Broadcom для инвесторов.

Компания Broadcom входит в десятку крупнейших производителей полупроводниковых устройств, она стала одной из первых крупных компаний в отрасли, опубликовавшей финансовый прогноз после майского обострения торговой войны между Китаем и США. Глава Broadcom Хок Тан рассказал о причинах снижения прогнозируемого дохода в телефонном разговоре с инвесторами.

Тан отметил, что часть потерь связана с запретом на сотрудничество с китайской компанией Huawei, введённым администрацией США в мае. В 2018 году Broadcom получила около $900 млн от заказов Huawei. Однако падение доходов связано не только с Huawei. Глава Broadcom охаркетризовал обстановку в отарсли как «очень нервную» и отметил резкое сокращение в цепочке поставок и заказов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эксперты исследовательской компании World Semiconductor Trade Statistics прогнозируют сокращение рынка полупроводниковых устройств на 12,1% в 2019 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперты ожидают падения рынка полупроводниковых устройств в 2019 году

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