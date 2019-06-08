Эксперты ожидают падения рынка полупроводниковых устройств в 2019 году

Сеул, , 14:45 — REGNUM Мировой рынок полупроводниковых устройств в 2019 году сократится на 12,1% до $412 млрд. Об этом сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на данный исследовательской компании World Semiconductor Trade Statistics (WSTS).

Предыдущий отчёт WSTS был опубликован осенью 2018 года, тогда эксперты этой организации прогнозировали, что в 2019 году рынок полупроводниковых устройств вырастет на 2,6%. Однако глобальные факторы, включая американо-китайскую торговую войну, выход Великобритании из Евросоюза и снижение спроса на смартфоны заставило экспертов пересмотреть прогноз. Сейчас в WSTS считают, что в 2019 году рынок полупроводниковых устройств сократится в годовом исчислении на 12,1%.

Издание отмечает, что последнее крупное сокращение рынка полупроводниковых устройств произошло в 2009 году на фоне глобального финансового кризиса, тогда падение составило 9%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае прогноз рынка полупроводниковых устройств представила исследовательская компания International Data Corporation (IDC). В IDC ожидают, что в 2019 году рынок сократится на 7,2% и составит $440 млрд.