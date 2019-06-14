Кировская «красная зона»: завод из моногорода идёт ко дну?

Киров, , 12:53 — REGNUM Арбитражный суд Кировской области 8 июля 2019 года рассмотрит итоги наблюдения за одним из предприятий моногорода Белая Холуница, который по федеральной классификации относят к «красной зоне», то есть городу, где наиболее сложное социально-экономическое положение. ООО «Белохолуницкий машиностроительный завод металлоконструкций», находящийся под наблюдением, был упомянут в заявке областного правительства на создание ТОСЭР как один из возможных резидентов, но на сегодня предприятие обросло кредиторами. Судьбу несостоявшегося резидента должны решить 21 июня — на эту дату назначено первое собрание кредиторов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, Счётная палата России в своём докладе в ноябре 2018 года оценила эффективность использования средств, выделенных региону на моногорода. Отчёт содержал критику, также в нём упоминались многочисленные недочёты. К примеру, Белую Холуницу — город из «красной зоны» с населением 10,4 тыс. человек — упомянули в числе тех, где на апрель 2018 года «уровень регистрируемой безработицы превышает среднероссийский показатель и аналогичный показатель Кировской области в два раза и более». Аудиторы отметили, что негативное влияние на экономику города оказало банкротство ОАО «Белохолуницкий машстройзавод». Для того чтобы вывести город из кризиса, власти подали заявку о придании ему статуса территории опережающего социально-экономического развития, назвав в качестве возможных резидентов четыре компании, включая и созданную после банкротства ОАО — ООО «Белохолуницкий машиностроительный завод металлоконструкций». 12 апреля 2019 года постановлением правительства РФ Белая Холуница получила запрошенный статус. Отмечалось, что в городе к 2028 году будет создано порядка 500 постоянных рабочих мест, привлечено свыше 1,3 млрд рублей инвестиций.

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Тем временем 22 января 2019 года в отношении ООО «Белохолуницкий машиностроительный завод металлоконструкций» по иску «дочки» ОАО «Энергосбыт плюс» — ООО «ЕЭС-Гарант» было введено наблюдение до 3 июня 2019 года. Временным управляющим назначили Владимира Пленкина, а требования истца в размере 2,244 млн рублей внесли в реестр.

Срок наблюдения истёк, но из-за того, что первое собрание кредиторов было отложено, решение о дальнейшей судьбе завода не было принято. «Блокировало» собрание то, что на тот момент ещё не было рассмотрено требование одного из кредиторов на сумму свыше 11,02 млн рублей — ООО «Терминал-Н» из Москвы. В начале июня требование судом было удовлетворено и собрание назначили на 21 июня. В повестке — отчёт временного управляющего, а также принятие решения о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве, и об обращении в арбитражный суд с соответствующим ходатайством. Суд же должен заслушать отчёт управляющего 8 июля 2019 года.

На сегодня в рамках дела о банкротстве кроме требований вышеупомянутых компаний удовлетворены ходатайства налоговой службы (на сумму более 3,2 млн рублей), ООО «Расчетная компания» (более 3,294 млн рублей), АО «Макфа» (207,7 тыс. рублей).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ООО «Белохолуницкий машиностроительный завод металлоконструкций» учреждено в феврале 2017 года и имеет тот же юрадрес, что и обанкроченное ОАО «Белохолуницкий машстройзавод», так как выступает арендатором имущества последнего. Единственный участник ООО «Белохолуницкий машиностроительный завод металлоконструкций» с декабря 2018 года — свердловское ООО «Уральская транспортная компания». Директор и единственный владелец уральского завода — Кристина Важенина, а само ООО учреждено в мае 2018 года. До конца декабря 2018 года кировским обществом владело ООО «Уральский завод металлоконструкций» (единственный участник — Елена Исаева).