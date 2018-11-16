«Красная зона»: Кировскому моногороду грозит потеря ещё одного предприятия?

Белая Холуница, Кировская область, , 12:08 — REGNUM В одном из четырёх моногородов Кировской области, числящихся в «красной зоне», то есть тех, где наиболее сложное социально-экономическое положение, навис риск банкротства ещё одного промышленного предприятия. Иск к ООО «Белохолуницкий машиностроительный завод металлоконструкций» подан в Арбитражный суд региона, но пока к производству не принят, но именно это предприятие правительство области в своей майской заявке в Минэкономразвития РФ прочило в резиденты новой ТОСЭР Белая Холуница, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Истцом в банкротном деле выступает «дочка» ОАО «Энергосбыт плюс» — ООО «ЕЭС-Гарант» (Кировский филиал), сумма исковых претензий — 2 378 085,01 рубля. В базе Арбитражного суда Кировской области только за 2018 год фигурирует шесть исков к белохолуницкому предприятию от ООО «ЕЭС-Гарант». Последний удовлетворён 16 ноября 2018 года, им с предприятия было взыскано 1 452 868 рублей 25 копеек задолженности по оплате тепловой энергии, поставленной в марте-апреле 2018 года по договору энергоснабжения. До этого в начале ноября 2018 года ООО взыскало с завода 683 949 рублей 88 копеек долга за электрическую энергию, поставленную в мае — июне 2018 года.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Белохолуницкий машиностроительный завод металлоконструкций» учреждено 9 февраля 2017 года после банкротства ОАО «Белохолуницкий машстройзавод». Юрадрес нового предприятия соответствует адресу бывшего ОАО, так как оно является арендатором его имущества — строений, транспортных средств, оборудования, инженерных коммуникаций. Акционерное общество на сегодня находится под конкурсными производством и среди его основных кредиторов — ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», чья «дочка» и требует обанкротить ООО.

Уставный капитал завода, чей основной вид деятельности — производство подъемно-транспортного оборудования, составляет 100 тыс. рублей. Единственный участник общества — ООО «Уральский завод металлоконструкций» из Нижнего Тагила Свердловской области. К слову, в августе 2018 года собственник решил также сменить юридический адрес кировского ООО на город Екатеринбург.

Напомним, в ноябре 2018 года Счётная палата России обнародовала отчёт по проверке эффективности использования средств на моногорода Кировской области. В этом отчёте, в частности отмечалось, что на социально-экономической ситуации в городе Белая Холуница негативно сказалось банкротство ОАО. Более того, этот город попал в число пяти моногородов, где на начало апреля 2018 года (момент проверки) «уровень регистрируемой безработицы превышает среднероссийский показатель и аналогичный показатель Кировской области в два раза и более».

Также стоит отметить, что именно на ООО «Белохолуницкий машиностроительный завод металлоконструкций», как одном из четырёх предприятий города, правительство Кировской области базировало свою заявку, поданную в мае 2018 года в Минэкономразвития РФ, на придание городу статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

«Правительством Кировской области письмом от 18 мая 2018 года №4003−01−02 в Минэкономразвития России направлена заявка о создании ТОСЭР на территории г. Белая Холуница. Потенциальными резидентами ТОСЭР Белая Холуница являются ООО «Белохолуницкий машиностроительный завод металлоконструкций», ООО «Белохолуницкий лесопитомник «РОСТОК», ООО «Пилот», ООО «Вятская угольная компания», — отмечалось в отчёте.

В паспорта проектов, которые были представлены потенциальными резидентами в составе заявки о создании ТОСЭР Белая Холуница, они прогнозировали, что в 2018—2027 годах общий объем выручки от реализации планируемой продукции только от резидентов ООО «Белохолуницкий машиностроительный завод металлоконструкций» и ООО «Белохолуницкий лесопитомник «РОСТОК» составит 3690,5 млн рублей, а прибыль будет 1090,7 млн рублей. Счётная палата посчитала, что «отсутствие планируемой прибыли от реализации инвестиционных проектов ставит под сомнение экономическую эффективность создания ТОСЭР Белая Холуница».

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Теперь состоятельность одного из основных резидентов потенциальной ТОСЭР и вовсе под вопросом, если иск с требованием признать компанию банкротом будет принят и удовлетворён.