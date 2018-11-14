Цифры красивые, а факты печальные: аудиторы проверили кировские моногорода

Киров, , 11:26 — REGNUM В пяти моногородах Кировской области из 11 уровень регистрируемой безработицы превышает среднероссийский показатель и показатель региона в два и более раза. А из-за того, что администрации моногородов не формируют отчётность о достижении целевых показателей приоритетной программы «проверить достоверность сведений о количестве созданных рабочих мест», о которых так бодро рапортуют областные власти, для аудиторов «не представилось возможным». И это лишь малая часть выявленных нарушений. Счётная палата России обнародовала результаты проверки реализации в регионе программы «Комплексное развитие моногородов» в 2016—2017 годах, а также оценила её результативность, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В Кировской области находятся 11 монопрофильных муниципальных образований, в том числе четыре моногорода — Вятские Поляны, Белая Холуница, Луза и и посёлок Мурыгино, где наиболее сложное социально-экономическое положение. Основная сфера деятельности градообразующих предприятий моногородов — деревообрабатывающая промышленность (25%), химическая промышленность — 16,7%, машиностроение и металлообработка — 16,7%. Негативно на ситуацию в моногородах повлияло прекращение хозяйственной деятельности ООО «Лузский лесопромышленный комплекс», ООО «Эликон», банкротство ОАО «Белохолуницкий машиностроительный завод», ОАО «Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот», ООО «ССЗ Силворлд», ООО «Демьяновские мануфактуры».

Рабочие места: рапорты власти «не удалось проверить»

В декабре 2016 года в регионе для каждого моногорода была разработана муниципальная программа «Комплексное развитие моногорода», рассчитанная на срок до декабря 2025 года. По ее параметрам, до конца 2018 года в регионе совокупно должны создать 4424 рабочих места, привлечь 13,421 млрд рублей инвестиций в основной капитал и улучшить качество городской среды во всех моногородах.

Исходя из отчётов правительства Кировской области, на 1 января 2018 года уже было привлечено 8,87 млрд рублей инвестиций в основной капитал и создано 4186 рабочих мест — превышение плана 2017 года на 47%.

«Несмотря на значительное перевыполнение планового значения показателя «Количество созданных рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия» в рамках приоритетной программы, официальная статистика о ситуации на рынке труда моногородов Кировской области свидетельствует о негативной ситуации. По состоянию на 1 апреля 2018 года в пяти моногородах (г. Белая Холуница, г. Кирс, пгт Красная Поляна, г. Луза, пгт Стрижи) уровень регистрируемой безработицы превышает среднероссийский показатель и аналогичный показатель Кировской области в два раза и более», — отмечается в отчёте аудитора с уточнением, что среди нарушений — органами местного самоуправления моногородов не ведется надлежащий учет данных, на основании которых формируется отчетность о достижении целевых показателей приоритетной программы, а значит «проверить достоверность сведений о количестве созданных рабочих мест не представилось возможным».

На начало 2018 года в моногородах региона численность населения относительно января 2014 года снизилась на 4,4%, составив 192,3 тыс. человек. Из них на экономически активное население приходилось 104,4 тыс. человек и спад по этой категории составил 6,2%.

«За январь-март 2018 года население в трудоспособном возрасте к уровню на 1 января 2018 года сократилось на 4,4% и составило 96,98 тыс. человек. За период 2014—2017 годов численность населения, выбывшего с территории моногородов Кировской области, на 7,2 тыс. человек превышает численность прибывших», — добавляет аудитор.

Качество жизни: в больнице протекает кровля, а библиотеке нужен ремонт…

В рамках задач по повышению качества жизни в моногородах было реализовано 33 проекта. Выборочный выезд инспекторов Счётной палаты в город Белая Холуница в конце мая 2018 года показал, что в детском парке «Швили-парк», работы по которому велись в рамках проекта, отсутствуют защитные ограждения территории, в том числе у воды, «на качелях частично отсутствуют сидения, карусель находится в нерабочем состоянии», а также был обнаружен мусор на территории, «в игровой зоне парка расположены травмоопасные элементы деревянных конструкций от предыдущей детской площадки, непригодные к эксплуатации». На другом объекте — библиотеке того же города, где проводился ремонт крыши, было выявлено, что «здание нуждается в капитальном ремонте пола и электросетей, а также в текущем ремонте на всех этажах».

В той же Белой Холунице, где в 2017 году были выделены средства на ремонт зоны регистрации в Кировском областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Белохолуницкая центральная районная больница», аудиторы в мае нашли нарушения — в зоне регистрации и ожидания приема «отмечен частичный залив угловой части зоны регистрации (причиной залива является неудовлетворительное состояние кровли медицинского учреждения)», «мебель и документы из зоны регистрации вынесены», а «при наличии чекового регистратора медицинские сотрудники осуществляли регистрацию в коридоре здания поликлиники в ручном режиме (за двумя столами)».

ТОСЭР…а нужны ли?

Не всё гладко в регионе и с созданием территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). С октября 2017 года город Вятские Поляны имеет статус ТОСЭР. На момент проверки в реестр резидентов были включены лишь три компании, когда как в заявке помимо этих компаний были заявлены ещё четыре. Ситуацию усложняет то, что в радиусе 100 км от ТОСЭР Вятские Поляны расположены 12 промышленных зон.

«Создание ТОСЭР Вятские Поляны в непосредственной близости от муниципальных образований, расположенных на территории Республики Татарстан, входящей в тройку лидеров национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, увеличивает риск отсутствия новых резидентов на территории моногорода Вятские Поляны», — уточнил аудитор.

В мае 2018 года кировские областные власти подали заявку на придание статуса ТОСЭР городу Белая Холуница, но её решено «завязать» на прибыль лишь четырёх компаний. В заявке указана планируемая за 2018−2020 годы прибыль в размере 1090,7 млн рублей. Аудиторы считают, что «отсутствие планируемой прибыли от реализации инвестиционных проектов ставит под сомнение экономическую эффективность создания ТОСЭР Белая Холуница».

Проекты: деньги вложены, объект не используется

Есть проблемы и в моногороде Луза, где на реконструкцию канализационно-очистных сооружений было застрачено 113 493,7 тыс. рублей. Подключение новых инвестпроектов к сетям должно было создать до 2020 года 576 рабочих мест, привлечь инвестиции в объеме 638,048 млн рублей. Объект был введен в декабре 2016 года, но на момент проверки «не используется ни населением, ни производственными предприятиями». А в своём апрельском письме в 2018 году городские власти ответили аудитору, что «потребностей для присоединения производственных объектов не имеется».

"В ходе проверки в результате выезда 24 мая 2018 года в Лузское городское поселение Лузского района Кировской области установлено, что ни один инвестор моногорода не подключен к городской канализационной сети», — отмечается в отчёте.

Из-за нарушений правительство Кировской области до 31 августа 2020 года должно вернуть в профильный фонд моногородов 88 494,95 тыс. рублей. 10 млн рублей из них вернули из бюджета в августе 2018 года.

Ещё несколько объектов сферы ЖКХ были реконструированы в Белой Холунице.

«В результате проверки установлено, что правительством Кировской области в различные периоды в различных отчетных документах представлялась противоречивая информация об использовании объектов инфраструктуры, реконструированных за счет средств НКО «Фонд развития моногородов», и о достижении целевых показателей, предусмотренных соглашением от 17 июня 2016 года №06−22−11. Данная информация не нашла подтверждения в ходе контрольного мероприятия», — уточнялось аудитором.

Любопытный нюанс: в отчётных документах за 2016−2017 годы, направленных в фонд, подписанных министерством экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области, «указаны достигнутые показатели по инвестициям и рабочим местам по 4 инвесторам промпарка «Конвейер».

21 мая 2018 года аудиторы выехали на место и обнаружили «отсутствие деятельности на территории промпарка», им были «продемонстрированы закрытые ворота».

"Со слов главы администрации Белохолуницкого муниципального района Телициной Т. А., реконструированные объекты водообеспечения и водоотведения используются фактически только населением моногорода, в связи с отсутствием хозяйственной деятельности на территории промпарка «Конвейер» (правобережная часть моногорода)», — добавляется в отчёте и резюмируется, что «учитывая низкую востребованность со стороны хозяйствующих субъектов в созданных (реконструированных) инфраструктурных объектах на территории г. Белая Холуница существует риск применения к правительству Кировской области со стороны Фонда финансовых санкций в виде возврата средств за неисполнение обязательств по созданию рабочих мест, привлечению инвестиций и обеспечению загрузки указанных объектов».

Региональная программа «Комплексное развитие моногородов Кировской области» начала работать с 2018 года. В ней планы прописаны до конца 2020 года, в их числе — снизить зависимость моногородов региона от деятельности градообразующих предприятий, создать не менее 3,49 тыс. новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, привлечь не менее 15 943,9 млн рублей инвестиций в основной капитал. На годы действия программы в ней предусмотрено финансирование в объёме 1039,41 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 240,29 млн рублей, бюджета Кировской области — 650,99 млн рублей, бюджетов моногородов — 137,13 млн рублей, внебюджетных источников — 11 млн рублей.

Справка:

Всего в перечень моногородов России входят 319 муниципальных образований в 61 регионе. Больше всего моногородов в Кемеровской области — 24, Свердловской области — 17 и Челябинской области — 16. Кемеровская область также лидирует по числу «кризисных» моногородов — их там девять, на втором месте Челябинская область — семь, далее идут Карелия — шесть и Пермский край — шесть.

За 2016−2017 год численность жителей моногородов снизилась на 123,1 тыс. человек, составив на 1 января 2018 года 13 384,4 тыс. человек. Самый существенный отток населения наблюдался в городе Сатка (Челябинская область) — 5362 человека, Новоульяновске (Ульяновская область) — 4731 человек, Прокопьевске (Кемеровская область) — 4505 человек.

Численность трудоспособного населения в целом по моногородам снизилась. На 1 января 2018 года в сравнении с 1 января 2016 года на 365,6 тыс. человек, составив 7324,2 тыс. человек.

Добавим, финансирование некоммерческой организации «Фонд развития моногородов», учреждённой госкорпорацией «Внешэкономбанк», на 2017 год составляло 11,3 млрд рублей, на 2018 год — 4,6 млрд рублей, на 2019 и 2020 годы — по 4,7 млрд рублей ежегодно.