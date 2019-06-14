Добыча нефти странами ОПЕК упала до пятилетнего минимума

Москва, , 12:06 — REGNUM Государства, входящие в организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК), в мае 2019 года впервые за пять лет снизили добычу нефти на 230 тыс. баррелей в сутки, до 29,95 млн баррелей. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства.

Отмечается, что это связано с ограничительными мерами против Ирана, а также из-за снижения добычи нефти в Саудовской Аравии и Нигерии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Ирана заявили, что страны, превратившие ОПЕК в политизированную организацию, «ведут организацию к краху». Нефть не оружие, и она должна быть аполитичной, иначе государства, пытающиеся спровоцировать конфликты внутри блока, подорвут все его устои.

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