Рухани: Иран даст «сокрушительный ответ» на любую агрессию

Тегеран, , 09:47 — REGNUM Иран даст «сокрушительный ответ» на любую агрессию. Об этом заявил в среду, 12 июня, президент Ирана Хасан Рухани, передает 14 июня агентство Reuters.

«Иран никогда не начнет войну, но даст сокрушительный ответ на любую агрессию», — сказал он.

Власти Ирана неоднократно предупреждали, что перекроют Ормузский пролив, если не смогут продавать свою нефть из-за санкций США. Напряженность еще больше возросла с тех пор, как Трамп в начале мая заставил нефтяных клиентов Ирана сократить свой импорт до нуля под угрозой драконовских финансовых санкций США. Экспорт иранской нефти снизился до 400 000 баррелей в сутки в мае с 2,5 млн баррелей в сутки в апреле прошлого года.

Центральное командование США сообщило в четверг вечером, 13 июня, что «мы не заинтересованы в участии в новом конфликте на Ближнем Востоке. Мы будем отстаивать наши интересы, но война с Ираном не в наших стратегических интересах и не в интересах международного сообщества».