Около 4 млн кредитных карт выдано банками за четыре месяца

Москва, , 10:24 — REGNUM В России за январь — апрель 2019 года банками выдано около 4 млн кредитных карт (3,88 млн единиц). Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

За четыре месяца количество выданных новых кредитных карт увеличилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (3,13 млн единиц).

Больше всего кредитных карт выдано в Москве (248,6 тыс. единиц), Московской области (199,6 тыс. единиц) и Краснодарском крае (157,9 тыс. единиц).

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Как сообщало ИА REGNUM, в России в апреле 2019 года было выдано рекордное количество автокредитов — 90 тыс. 900 единиц. Это рекордный показатель за время наблюдений, начиная с 2014 года.

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