В апреле граждане РФ взяли рекордное количество автокредитов

Москва, , 11:37 — REGNUM В России в апреле 2019 года было выдано рекордное количество автокредитов — 90 тыс. 900 единиц. Это рекордный показатель за время наблюдений, начиная с 2014 года. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Самое большое количество автокредитов выдано Москве (7,6 тыс.), Санкт-Петербурге (5,7 тыс.), Московской области (5,4 тыс), Татарии (4,7 тыс.) и Башкирии (4,1 тыс.).

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года число выданных автокредитов выросло на 8,1%, в апреле 2018 года — 84 тыс. единиц.

В I квартале 2019 года в России доля «кредитных» автомобилей в структуре авторынка достигла 60%.

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Как сообщалоИА REGNUM, на 2018−2020 годы в России продлена программа льготного кредитования при покупке автомобилей.

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