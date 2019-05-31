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В апреле граждане РФ взяли рекордное количество автокредитов

Экономика

… за время наблюдений, начиная с 2014 года

Москва, 31 мая 2019, 11:37 — REGNUM  В России в апреле 2019 года было выдано рекордное количество автокредитов — 90 тыс. 900 единиц. Это рекордный показатель за время наблюдений, начиная с 2014 года. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Самое большое количество автокредитов выдано Москве (7,6 тыс.), Санкт-Петербурге (5,7 тыс.), Московской области (5,4 тыс), Татарии (4,7 тыс.) и Башкирии (4,1 тыс.).

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года число выданных автокредитов выросло на 8,1%, в апреле 2018 года — 84 тыс. единиц.

В I квартале 2019 года в России доля «кредитных» автомобилей в структуре авторынка достигла 60%.

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Как сообщалоИА REGNUM, на 2018−2020 годы в России продлена программа льготного кредитования при покупке автомобилей.

Подробнее: В России продлили программу льготного автокредитования

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Автопром
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