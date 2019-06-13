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ОПЕК изменила прогноз спроса на нефть

Экономика

В текущем году мировая потребность в нефти вырастет на 1,14 млн баррелей в сутки

Вена, 13 июня 2019, 21:37 — REGNUM  Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) понизила прогноз роста спроса на нефть, 13 июня передает агентство Reuters.

Согласно июньскому отчету ОПЕК, в текущем году мировая потребность в нефти вырастет на 1,14 млн баррелей в сутки, что на 70 тыс. баррелей в сутки меньше, чем предполагалось ранее.

Снижение вызвано «напряженностью в мировой торговле» «существенными рисками снижения из-за эскалации торговых споров, влияющих на глобальный рост».

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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