Цены на нефть взлетели после нападения на танкеры в Оманском заливе

Лондон, , 17:10 — REGNUM Мировые цены на нефть выросли более чем на 3% после нападения на танкеры к югу от Ормузского пролива, 113 июня передает агентство Reuters.

В настоящий момент нефть марки Brent подорожала на $1,83 (3,05%), до $61,80 за баррель. Нефть марки WTI подорожала на $1,71 (3,34%), до $52,85 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 13 июня в Оманском заливе, к югу от Ормузского пролива, были атакованы и загорелись танкеры Front Altair и Kokuka Courageous.

Читайте также: Военные Ирана спасли всех моряков с горящих танкеров в Оманском заливе