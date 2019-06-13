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Цены на нефть взлетели после нападения на танкеры в Оманском заливе

Экономика

К югу от Ормузского пролива были атакованы и загорелись танкеры Front Altair и Kokuka Courageous

Цены на нефть взлетели после нападения на танкеры в Оманском заливе
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Лондон, 13 июня 2019, 17:10 — REGNUM  Мировые цены на нефть выросли более чем на 3% после нападения на танкеры к югу от Ормузского пролива, 113 июня передает агентство Reuters.

В настоящий момент нефть марки Brent подорожала на $1,83 (3,05%), до $61,80 за баррель. Нефть марки WTI подорожала на $1,71 (3,34%), до $52,85 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 13 июня в Оманском заливе, к югу от Ормузского пролива, были атакованы и загорелись танкеры Front Altair и Kokuka Courageous.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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