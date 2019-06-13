Четверг, 13 Июня 2019 года
09:58:03 МСК

СМИ узнали о новом инструменте банков для блокировки вкладов

Экономика

Именно «антиотмывочным» законом и обосновывают свои действия кредитные организации

Москва, 13 июня 2019, 09:58 — REGNUM  Данные о том, каким образом были заработаны финансовые средства на открытие вклада, а также отчет о тратах снятых денег, запрашивают у своих клиентов российские кредитные организации. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на клиентов Сбербанка и МКБ.

«Банки (в РФ) нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов, — пишет газета. — Кредитные организации запрашивают у клиентов отчет».

Отмечается, что если клиент кредитной организации отказывается или не может ответить на поставленные вопросы, то банки угрожают заблокировать его счет или вклад.

Именно «антиотмывочным» законом и обосновывают свои действия кредитные организации. Однако, согласно этой норме, происходит блокировка только тех счетов клиентов, которые были заподозрены в подозрительных операциях.

В Сбербанке объяснили журналистам газеты, что к клиенту за пояснениями о происхождении средств сотрудники банка обращаются при выявлении необычных операций.

В кредитной организации не уточнили информацию о том, какие пороговые суммы и критерии операций считаются подозрительными. При этом по закону все операции на сумму более 600 тыс. рублей должны проверяться специалистами.

Читайте также: ЦБ РФ: рост рублевых вкладов ускорился, валютных — замедлился

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Банковское дело
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить