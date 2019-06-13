СМИ узнали о новом инструменте банков для блокировки вкладов

Москва, , 09:58 — REGNUM Данные о том, каким образом были заработаны финансовые средства на открытие вклада, а также отчет о тратах снятых денег, запрашивают у своих клиентов российские кредитные организации. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на клиентов Сбербанка и МКБ.

«Банки (в РФ) нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов, — пишет газета. — Кредитные организации запрашивают у клиентов отчет».

Отмечается, что если клиент кредитной организации отказывается или не может ответить на поставленные вопросы, то банки угрожают заблокировать его счет или вклад.

Именно «антиотмывочным» законом и обосновывают свои действия кредитные организации. Однако, согласно этой норме, происходит блокировка только тех счетов клиентов, которые были заподозрены в подозрительных операциях.

В Сбербанке объяснили журналистам газеты, что к клиенту за пояснениями о происхождении средств сотрудники банка обращаются при выявлении необычных операций.

В кредитной организации не уточнили информацию о том, какие пороговые суммы и критерии операций считаются подозрительными. При этом по закону все операции на сумму более 600 тыс. рублей должны проверяться специалистами.

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