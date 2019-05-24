ЦБ РФ: Рост рублевых вкладов ускорился, валютных – замедлился

Москва, , 12:14 — REGNUM В России в апреле 2019 года рост рублевых вкладов граждан ускорился до 2,6%, а валютных — замедлился до 0,5%, сообщается на сайте Центробанка РФ.

Доля рублевых вкладов в общем объеме вкладов населения выросла до 78,9% по сравнению с 78,5% на начало 2019 года.

В апреле продолжилось замещение валютных кредитов рублевыми. Рублевые кредиты увеличились на 0,8%, валютные (в долларах) — сократились на 1,5%. Общий объём кредитов в РФ сначала года подрос на 3,7%.

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Как сообщало ИА REGNUM, объём вкладов физических лиц в российских банках в I квартале 2019 года увеличился на 0,8%, прирост депозитов и средств организаций составил 1%.

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