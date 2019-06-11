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Индексы Уолл-стрит «вышли в ноль» к закрытию торгов

Экономика

Торги начались в хорошем плюсе, к середине дня индексы переместились в «красную зону»

Нью-Йорк, США, 11 июня 2019, 23:43 — REGNUM  Основные индексы фондового рынка США завершили торги почти без изменений, на уровне закрытия предыдущего дня, 11 июня передает агентство Reuters.

К завершению торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones снизился на 14,17 пункта (0,05%), до 26 048,51 пункта, индекс S&P 500 снизился на 1,01 пункта (0,03%), до 2885,72 пункта, индекс Nasdaq снизился на 0,60 пункта (0,01%), до 7822,57 пункта.

Как сообщало, индексы Уолл-стрит начали торги 11 июня в хорошем плюсе, однако к середине дня переместились в «красную зону».

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