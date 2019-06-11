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Фондовый рынок США просел после открытия в «зеленой зоне»

Экономика

На Уолл-стрит сохраняется неопределенность

Нью-Йорк, США, 11 июня 2019, 21:09 — REGNUM  Основные индексы фондового рынка США упали после открытия в «зеленой зоне», 11 июня передает агентство Reuters.

К середине торгов индекс Dow Jones снизился на 13,89 пункта (0,05%), до 26 048,79 пункта, индекс S&P 500 снизился на 2,55 пункта (0,09%), до 2884,18, индекс Nasdaq снизился на 8,08 пункта (0,10%), до 7815,09 пункта.

На Уолл-стрит сохраняется неопределенность из-за неразрешенного торгового спора между США и Китаем.

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