Фондовый рынок США начал торги с хорошего роста

Нью-Йорк, США, , 16:58 — REGNUM Все основные индексы фондового рынка США начали торги вторника с заметного роста, 11 июня передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 117,91 пункта (0,45%), до 26 180,59 пункта, индекс S&P 500 вырос на 16,54 пункта (0,57%), до 2 903,27 пункта, индекс Nasdaq вырос на 77,87 пункта (1,00%), до 7 901,04 пункта.

Индексы снова приближаются к рекордным отметкам, достигнутым до обострения торговой войны США и Китая и угрозы «антимигрантских» пошлин против Мексики.

Читайте также: Уолл-стрит растет после отказа США от пошлин против Мексики