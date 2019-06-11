Вторник, 11 Июня 2019 года
12:54:15 МСК

Медведев не исключил перехода к четырехдневной рабочей неделе

Экономика

В Женеве проходит Международная конференция труда

Медведев не исключил перехода к четырехдневной рабочей неделе
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дмитрий Медведев

Женева, Швейцария, 11 июня 2019, 12:52 — REGNUM  Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил в будущем перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Об этом он рассказал, выступая на Международной конференции труда в швейцарской Женеве.

«Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта», — сказал Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев находится с рабочим визитом в Швейцарии, где проходит 108-я сессия Международной конференции труда. Ранее премьер-министр встретится с коллегой из Туниса Юсефом Шахедом.

Читайте подробнее: Медведев встретился в Женеве с премьер-министром Туниса

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Защита прав трудящихся
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить