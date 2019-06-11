Рубль демонстрирует положительную динамику

Москва, , 09:47 — REGNUM Сегодня, 11 июня может стать заключительным днем этой недели, когда российская валюта, продемонстрирует положительную динамику, и по итогам дня подрастет и против американского доллара, и против евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«Все дело в том, что на вторник еще распространяется позитивное влияние со стороны международной политической повестки, где разрешение миграционного конфликта между США и Мексикой экстраполируется участниками торгов и на торговый конфликт США с Китаем», — пояснил эксперт.

По его мнению, надежды от такой экстраполяции подталкивают инвесторов к более «смелому» финансовому поведению, что поддерживает, в том числе и активы развивающихся рынков, а как следствие и рубль.

Так что 11 июня российская валюта еще может продемонстрировать некоторое укрепление в рамках дневных торговых диапазонов к доллару США 64,50−65,00 и к евро 72,90−73,50.

«Однако уже 13 июня лишенный поддержки со стороны российского Минфина, который судя по всему, не будет проводить аукционов по размещению ОФЗ на этой неделе, рубль начнет снижаться и к концу недели падение к доллару США может превысить отметку в 65,50 и к евро отметку в 74,00», — считает Быков.

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