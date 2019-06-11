Вторник, 11 Июня 2019 года
09:47:54 МСК

Рубль демонстрирует положительную динамику

Экономика

Однако к концу недели курс российской валюты начнёт снижаться

Москва, 11 июня 2019, 09:47 — REGNUM  Сегодня, 11 июня может стать заключительным днем этой недели, когда российская валюта, продемонстрирует положительную динамику, и по итогам дня подрастет и против американского доллара, и против евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«Все дело в том, что на вторник еще распространяется позитивное влияние со стороны международной политической повестки, где разрешение миграционного конфликта между США и Мексикой экстраполируется участниками торгов и на торговый конфликт США с Китаем», — пояснил эксперт.

По его мнению, надежды от такой экстраполяции подталкивают инвесторов к более «смелому» финансовому поведению, что поддерживает, в том числе и активы развивающихся рынков, а как следствие и рубль.

Так что 11 июня российская валюта еще может продемонстрировать некоторое укрепление в рамках дневных торговых диапазонов к доллару США 64,50−65,00 и к евро 72,90−73,50.

«Однако уже 13 июня лишенный поддержки со стороны российского Минфина, который судя по всему, не будет проводить аукционов по размещению ОФЗ на этой неделе, рубль начнет снижаться и к концу недели падение к доллару США может превысить отметку в 65,50 и к евро отметку в 74,00», — считает Быков.

Читайте также: Рубль поддерживает высокий спрос на ОФЗ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курсы валют
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить