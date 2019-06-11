Рубль поддерживает высокий спрос на ОФЗ

Москва, , 07:10 — REGNUM Торги на Мосбирже открылись 10 июня снижением по рублевым парам. Первоначальный медвежий импульс по парам был вызван ростом интереса к рисковым активам на фоне отмены США введения пошлин в отношении Мексики, так как достигли с этой страной соглашения о борьбе с нелегальной миграцией, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

По итогам дня рубль подорожал к иностранным валютам. Пара доллар/рубль снизилась на 0,04%, до 64,78 руб., евро/рубль — 0,24%, до 73,27 руб., фунт/доллар — на 0,61%, до 82,08 руб.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у Мексики есть 45 дней для выполнения достигнутых договорённостей. Если договор не будет выполняться, то торговые санкции вступят в силу. На американской сессии давление на рубль исходило от падения нефтяных котировок. Рубль в плюсовой зоне удержал своим ростом индекс российских государственных облигаций (RGBI), который вырос на 0,16%, до 140,58.

Сегодня, 11 июня, баррель Brent стоит $62,47 (+0,18%). Высокий спрос на ОФЗ поддерживает российский рубль, но неопределённость в переговорах между США и Китаем сдержит его укрепление. 1

0 июня президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC заявил, что США введут новые пошлины на импорт китайских товаров на общую сумму около $300 млрд в год, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 28−29 июня.

После заявлений Трампа подешевела нефть. Если его риторика будет усиливаться, то нефти усилит нисходящее движение, а пара доллар/рубль двинется к уровню 65,40 руб. При текущих условиях пара сойдёт к 64,55 руб. после чего начнется фаза ослабления на несколько дней.

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