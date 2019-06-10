Рубль не намерен ставить новые «антирекорды»

Москва, , 15:54 — REGNUM Сегодня, 10 июня, утро ознаменовалось для всего мирового рынка капитала некоторым облегчением, пришли макроэкономические данные из Японии и Китая, и в этой связи некоторое отдохновение и спокойствие, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

«На фоне всплеска аппетита к рисковым активам и на общем ожидании со стороны глобальных инвесторов, что ФРС США пойдёт на поводу у мирового рынка капитала и на своём уже ближайшем заседании примет решение о снижении базовой ставки рефинансирования американской экономики и финансовой сферы, у курса российского рубля будет спокойная неделя и он снова попытается укрепиться по отношению к доллару США», — полагает эксперт.

Основой для этого будет падение аппетита к покупкам американской валюты со стороны глобальных инвесторов на мировом валютном рынке, а так же вербальные интервенции со стороны российского правительства о перспективах роста российской экономики на фоне притока инвестиций в страну из стран Юго-Восточной Азии, и в первую очередь из Поднебесного Китая.

«В паре с долларом США курс российского рубля окажется ближе к уровню в 63,63 — 64,46 руб. за один доллар, но 14 июня будет заседание российского Центрального банка РФ, на котором будет вынесен вердикт о уровне ставки рефинансирования российской финансовой сферы и экономики.

Скорее всего, не произойдут значимые изменения, как минимум потому, что российскому ЦБ РФ крайне выгоден сложившийся на данный момент дифференциал между внешними и внутренними ставками доходностей государственных долгов, и именно это позволяет правительству РФ проводить успешные размещения ОФЗ», — отметил Блинов.

Каким именно будет решение ЦБ РФ сейчас сказать трудно, но судя по уровням внутреннего рынка долговых обязательств в РФ, практически с полной уверенностью смотрят на факт снижения ставки рефинансирования как на уже произошедший шаг со стороны ЦБ РФ. Возможно, что момент для смягчения выбран правильно, но если рынок ошибся, то в конце недели, 14 июня это скажется на курсе рубля по отношению к доллару США, и возможно не в лучшую сторону.

«Но значительного ослабления курса российской национальной валюты не прогнозируется. Внешний фон и внутренний фон для рубля практически нейтрален, а значит новых антирекордов в ближайшие дни ждать не стоит», — считает эксперт.

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