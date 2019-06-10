У России и Японии «нет причин для торговых конфликтов»

Москва, , 15:02 — REGNUM У России и Японии сегодня нет никаких причин для торговых конфликтов. Начиная с 2016 года товарооборот между Россией и Японией показывает высокую положительную динамику, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Игорь Хмелев.

Так, в 2017 году по сравнению с 2016 он вырос более чем на 13%, а в 2018 по сравнению с 2017 годом — более чем на 16%. Это невероятно высокие темпы роста. При этом для России важно то, что в торговле с Японией сохраняется и растет положительное сальдо торгового баланса, достигшее за 2018 год $3,6 млрд.

«Но если говорить о товарной структуре торговли России и Японии, следует признать, что Россия для Японии — это, прежде всего, поставщик минерального сырья, доля которого в экспорте России за последние три года держится на уровне 75%», — отметил эксперт.

При этом в японском экспорте в Россию доля машин и оборудования составляет стабильно 80%. Однако такая структура торговли вовсе не означает, что торговать с Японией невыгодно. Необходимо видеть перспективу. Как показывает практика, за ростом торговли следует активизация прямых инвестиций.

«Пока неизвестно, когда закончится торговая война между США и Китаем, но для России очень важно сохранение стабильности и высокой динамики оборота внешней торговли.

А для этого необходимо развивать взаимовыгодные торговые связи, диверсифицировать торговлю как по видам товаров, так и по количеству торговых партнеров, в частности, это касается и Японии», — высказал свою точку зрения Хмелев.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что план сотрудничества Японии и России из восьми пунктов, который в 2016 году был предложен японским премьер министром Синдзо Абэ, «показал вполне конкретные результаты».

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