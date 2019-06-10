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Силуанов назвал условие возможного падения цен на нефть ниже $40

Экономика

«Если (ОПЕК+) не договорится»

Москва, 10 июня 2019, 12:50 — REGNUM  Если ОПЕК+ не договорится летом-2019 по ограничению добычи нефти, цены на черное золото могут упасть ниже $40 за баррель. Об этом в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил министр финансов, вице-премьер правительства РФ Антон Силуанов, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, удастся ли представителям организации в ближайшем будущем договориться по данному вопросу никто не знает.

«Если (ОПЕК+) не договорится (по ограничению добычи), цены могут упасть ниже $40 и к $30 за баррель», — отметил Силуанов.

Как передавало ИА REGNUM, 7 июня министр энергетики РФ Александр Новак и его коллега из Саудовской Аравии Халид аль-Фалих обсудили сотрудничество двух стран в рамках ОПЕК+. Встреча прошла на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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