Пятница, 7 Июня 2019 года
04:08:44 МСК

Министры энергетики РФ и Саудовской Аравии обсудили ОПЕК+

Экономика

И грядущую 10 июня встречу в Москве

Санкт-Петербург, 7 июня 2019, 04:08 — REGNUM  Сотрудничество в рамках ОПЕК+ и готовящуюся встречу в Москве обсудили российский министр энергетики Александр Новак и его коллега из Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом, сообщил в пресс-службе Минэнерго РФ.

Встреча прошла на Петербургском международном экономическом форуме. В рамках переговоров Новак заявил:

«В январе-марте 2019 г. российско-саудовский товарооборот увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два раза и составил $420,4 млн.».

По его словам, Российский фонд прямых инвестиций и Суверенный фонд королевства Саудовская Аравия инвестировали в ряд совместных проектов порядка двух миллиардов долларов. С компаниями Саудовской Аравии намерены сотрудничать как «Газпром», «Газпром нефть» и «Транснефть», так и другие российские компании.

«Установившееся взаимодействие в сырьевой энергетике помогает также построить плодотворное сотрудничество и в сфере мирного атома», — отметил Новак.

Напомним, 10 июня в Москве состоится заседания Совместной межправительственной российско-саудовская комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Читайте ранее в этом сюжете: «На рынке нефти будет царить разочарование — до встречи ОПЕК»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить