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Рост нефти усилило ослабление доллара

Экономика

Комментарий аналитика о динамике цен на нефть на 10 июня

Москва, 10 июня 2019, 07:15 — REGNUM  Торги по нефти завершились 7 июня ростом. Баррель Brent подорожал на 1,82%, за неделю — на 2,7%. Росту котировок способствовали общее ослабление американской валеты, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Ослабление доллара после выхода слабых данных по рынку труда в СЩА, а также ожиданий, что ОПЕК и другие производители продлят свою сделку по сокращению добычи нефти.

Сегодня, 10 июня, на торгах в Азии Brent стоит $63,55 (+0,32%). Учитывая, что сегодня понедельник, покупатели могут спокойно направляться к уровню $64,80.

На данный момент ситуация на рынке ситуация благоприятная для покупателей. Если они в течение двух дней закрепятся выше $65, то в этом случае стоит ожидать повышения котировок до $66,70.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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