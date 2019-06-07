Нефть выросла в цене на 3%

Лондон, , 22:57 — REGNUM Мировые цены на нефть прибавили около 3% на фоне надежд на отмену пошлин США против Мексики и заявлений Саудовской Аравии о сокращении добычи, 7 июня передает агентство Reuters.

К настоящему моменту нефть марки Brent поднялась на $1,67 (2,71%), до $63,34 за баррель. Максимальным значением сессии для «мирового эталона» являются $63,59 за баррель.

Нефть марки WTI подорожала на $1,50 (2,85%), до 54,09 за баррель. Максимальным значением торгов для марки пока является $54,31 за баррель.

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