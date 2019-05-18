Эксперты прогнозируют спад на рынке полупроводниковых устройств

Бостон, США, , 09:47 — REGNUM Совокупный доход от поставок полупроводниковых устройств в 2019 году сократится на 7,2% в годовом исчислении. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании International Data Corporation (IDC).

По данным IDC, в 2018 году совокупный доход поставщиков полупроводниковых устройств составил около $474 млрд, что на 13,2% больше, чем в 2017 году. Эксперты прогнозируют, что в 2019 году рынок полупроводниковых устройств ожидает спад — общий доход от поставок сократится на 7,2% и составит $440 млрд. Ожидается, что рынок начнёт расти в 2020 году, а к 2023 году достигнет объёма $524 млрд.

Прогнозируемый спад на рынке полупроводниковых устройств объясняется перенасыщением на рынках памяти типа DRAM и NAND, общим снижением спроса на глобальных рынках, а также торговыми спорами между Китаем и США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году объём рынка оборудования для полупроводниковой промышленности достиг рекордного значения $64,5 млрд, согласно данным глобальной отраслевой ассоциации компаний полупроводниковой промышленности SEMI.

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