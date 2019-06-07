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Commerzbank пересмотрел прогноз по ценам на нефть

Экономика

Cредняя стоимость барреля Brent в третьем квартале 2019 года составит $66

Берлин, 7 июня 2019, 21:43 — REGNUM  Аналитики Commerzbank пересмотрели прогноз нефтяных цен в сторону снижения из-за опасений в резком ослаблении спроса, 7 июня передает агентство Reuters.

Согласно новому прогнозу, средняя стоимость барреля Brent в третьем квартале 2019 года составит $66. Ранее банк ожидал, что средняя цена на Brent будет около $73 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня прогноз цен на нефть в сторону снижения пересмотрел банк Morgan Stanley.

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