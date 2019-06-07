В Таджикистане запущен второй агрегат Рогунской ГЭС

Душанбе, , 22:09 — REGNUM Второй агрегат на Рогунской ГЭС запущен, но пока только в тестовом режиме. То есть он пока не вырабатывает электроэнергию. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на источник в правительстве Таджикистана.

Отметим, что точную дату официального пуска второго агрегата власти страны пока не называют.

По сообщению источника, на начальном этапе второй агрегат будет работать на пониженном напоре.

По данным, приведенным в министерстве энергетики и водных ресурсов, первый агрегат Рогунской ГЭС за 45 суток 2018 года выработал в три раза больше электроэнергии (90 млн кВт⋅часов электроэнергии), чем все существующие в Таджикистане малые ГЭС за год.

Напомним, что в начале марта 2019 года работа первого агрегата Рогунской ГЭС была приостановлена в связи с проведением профилактических работ. Причем официальных заявлений о приостановке или возобновлении работы первого агрегата не было.

Напомним, что ранее второй агрегат ГЭС планировалось сдать в эксплуатацию еще в конце марта 2019 года. Потом сроки запуска были передвинуты на апрель 2019 года. Во время своего визита в Москву президент Таджикистана Эмомали Рахмон говорил о том, что второй агрегат будет запущен ко Дню независимости страны. Его в Таджикистане отмечают 9 сентября.

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