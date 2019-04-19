Запуск второго агрегата Рогунской ГЭС снова переносится

Душанбе, , 12:18 — REGNUM Второй агрегат Рогунской ГЭС намерены запустить накануне празднования Дня Независимости Таджикистана (9 сентября). Об этом на встрече с руководителями и представителями диаспоры таджикских трудовых мигрантов и студентов в РФ заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Президент отметил, что таджикистанцы, живущие за пределами своей родины, тоже внесли свой вклад в строительство ГЭС. Он также подчеркнул, что запуск первого агрегата Рогунской ГЭС — это уверенный шаг Таджикистана на пути к энергетической независимости.

Напомним, что сдать в эксплуатацию второй агрегат Рогунской ГЭС планировалась еще в марте 2019 года, затем сроки запуска были сдвинуты на апрель 2019 года. Сейчас же, судя по словам президента Эмомали Рахмона, введение в действие второго агрегата перенеслось на сентябрь.

Стоит также отметить, что несмотря на прошлогодний запуск первого агрегата ГЭС, уже с начала 2019 года жители страны стали жаловаться на ограничение подачи электроэнергии. Позже энергетики признали — работа Рогуна приостановлена из-за профилактических работ. В середине апреля, по сообщениям СМИ, работы на объекте завершены, началось заполнение водохранилища.