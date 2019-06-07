Стал своим: врио главы Республики Алтай получил прописку в Горно-Алтайске

Горно-Алтайск, , 13:54 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин получил официальную прописку в столице региона Горно-Алтайске. Фото паспорта с соответствующей отметкой Хорохордин опубликовал у себя в Instagram-аккаунте.

«С сегодняшнего дня я официально житель Горно-Алтайска», — сообщил Олег Хорохордин.

https://www.instagram.com/p/ByZij4NJWAA/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июня Олег Хорохордин сообщил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборы главы Республики Алтай в сентябре 2019 года. На следующий день он официально заявил о своём выдвижении на заседании республиканского Госсовета.

Напомним, что Хорохордин является уроженцем соседнего Алтайского края, после службы в армии и окончания Академии экономики и права он работал в коммерческих структурах Барнаула, а в начале 2000-х переехал в Москву. Работал в ведомствах Московской области, а затем — в администрации президента и правительстве РФ. С 2012 года возглавлял совет НП ГЛОНАСС. 20 марта 2019 года президент России Владимир Путин назначил Олега Хорохордина врио главы Республики Алтай. Уже в этом статусе Хорохордин окончил президентскую программу подготовки кадрового управленческого резерва — так называемой «школы губернаторов», выпускниками которой уже являются 18 глав регионов и врио губернаторов.

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), за Олега Хорохордина уже готовы проголосовать 59% жителей Республики Алтай. Потенциально Хорохордин может увеличить долю своих сторонников до 77%.

Отметим, что далеко не все главы регионов имеют прописку в том субъекте федерации, который они возглавляют. Так, например, губернатор соседней с Алтаем Республики Хакасии Валентин Коновалов после избрания осенью 2018 года не стал менять прописку в Красноярском крае.